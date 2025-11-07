Karşılıksız çek dolandırıcılığından 32 yıl hapis alan kişi Sancaktepe'de yakalandı

Sancaktepe’de karşılıksız çek vererek dolandırıcılık yapmak suçundan 32 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerinin kontrolleri sırasında yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, önceki gece ilçenin güneybatı mahallelerinden Emek Mahallesi’ndeki Barajyolu Caddesi’nde aranan kişilerin yakalanması için devriye ve yol kontrolleri gerçekleştirdi. Uygulama sırasında durumundan şüphelenilen H.K. (44) adlı bir kuşkuluya GBT sorgusu yapıldı. Yapılan sorguda H.K.’nın ’dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik’ gibi suçlardan arandığı ve ’13 ayrı çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme’ suçundan 32 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Firari hükümlü olay yerinde gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ve adliyede işlemleri yapılan hükümlü H.K., dün cezaevine teslim edildi.