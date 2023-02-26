Kartal, 22 gün sonra sahada

Beşiktaş, deprem nedeniyle liglere verilen aranın ardından 22 gün sonra Antalyaspor maçı ile sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş, 14. hafta erteleme maçında Antalyaspor’u ağırladı. Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası liglere verilen aranın ardından Beşiktaş, 22 gün sonra taraftarıyla buluştu. Siyah-beyazlılar mücadeleden golsüz beraberlikle ayrıldı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde bu maça kadar 10 Süper Lig karşılaşması oynayan Beşiktaş, bu maçlarda 6 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Süper Lig’de çıktığı son müsabakada deplasmanda Sivasspor’a 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, Antalyaspor ile de berabere kalarak ligdeki galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.