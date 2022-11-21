Kartal Aydos Ormanı'nda çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Yakası’nın en büyük ormanlık alanlarından birisi olan Aydos Ormanı’nda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı gece saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangına çok sayıda itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekibi müdahale ederek yangını söndürdü.

İstanbul’un en büyük ormanlarından olan Aydos Ormanı’nın Kartal ilçesi sınırlarında yer alan kısmı gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alevlere teslim oldu. Yangının fark edilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edilirken polis ekipleri orman giriş ve çıkışını sivil araçlara kapattı. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de hızla sevk edildiği yangın bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. İstanbul’un birçok noktasından da görülen alevler uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.