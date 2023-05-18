Kartal Belediye Başkanı Yüksel'den tahliye edilen binalara ilişkin açıklama

Kartal’da kolonunda çatlak oluşan bir apartman ile yanında bulunan başka bir apartman tahliye edildi. Konu ile ilgili açıklama yapan ve tahliye edilen iki bina için de yıkım sürecinin başlayacağını ifaden eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Her iki binanın da tahliyesini gerçekleştirdik, önlemlerimizi aldık” dedi.

Kartal’da Orhantepe Mahallesi’nde dün gece 7 katlı bir apartmanda yaşayanlar, binanın taşıyıcı kolonunda çatlaklar oluştuğunu fark etti. Ekiplerin inceleme yaptığı apartman gece saatlerinde tedbir amacıyla boşaltıldı. Boşaltılan apartmanın yanındaki 14 daire ve 5 dükkanın bulunduğu apartman da tedbir amacıyla bugün sabah saatlerinde boşaltıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de bölgede incelemelerde bulundu. Olaya ilişkin açıklamada bulunan ve iki bina için de yıkım sürecinin başlayacağını ifade eden Başkan Yüksel “Arkamda görmüş olduğunuz bina ve onun yanındaki yıkımı gerçekleşen bina risk teşkil ediyor. Yıkımı gerçekleşen binanın bürokrasisi tamamlanmıştı. Kentsel dönüşüme girmişti. Tespitlerimiz sonucunda yıkım kararını alıp yıkımını gerçekleştiriyorduk. Yanda gördüğünüz binanın da hem yaşının eski olması, 1999 depreminden önce yapılmış olması, hem de yıkım gerçekleşirken titreşimlerin fazla olması nedeniyle ortaya çıkan riski göze alamayıp bu binanın da tahliyesini yaptık. Karot numunesini alıp ardından 6306 sayılı yasanın verdiği yetkiyle hızlı yıkımını gerçekleştireceğiz. Yine yan binada da riski göze almadığımız için oranın da 6306 sürecini başlatacağız, oradaki riski de minimuma indireceğiz. Şu anda her iki binanın da tahliyesini gerçekleştirdik, önlemlerimizi aldık. Bu gerçekle hep beraber yüzleşip hızımızı artırmamız gerekiyor. Dönüşmesi gereken, hem Kartal’da hem İstanbul’da hem Türkiye’de çok fazla bina var. Bunun için siyaset üstü bakıp bütün hızıyla odaklanacağımız konu, riskli binaları riskinden kurtarıp dirençli güvenli binalara erişmek olacaktır” dedi.