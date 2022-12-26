Kartal Belediye Tiyatrosu'nun yeni oyunu sahneye konuldu

Kartal Belediye Tiyatrosu’nun hazırlayıp sahneye koyduğu “Adam Adamdır” adlı tiyatro oyununun galası, Soğanlık Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Bertolt Brecht tarafından 1925 yılında Almanya’nın endüstrileşme ortamında yazılmış ve epik tiyatronun en yetkin örnekleri arasında gösterilen oyun, Kartal Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Yıldırım’ın yönetmenliği ve Kartal Belediye Tiyatrosu öğrencilerinin muhteşem performansı ile sahneye taşındı.

Kalabalık bir oyuncu kadrosunun yer aldığı 2 perdelik oyunda, İrlandalı yükleme işçisi komisyoncu Galy Gay’in kilkao barakalarında 1925 yılında geçirdiği değişimin öyküsü ve etrafında gelişen olaylar aktarıldı. Emperyalizmin ve emperyalist işgalin söz konusu olduğu bir ortamda, işgalci güçlere karşı iradesizliğin bireyi nasıl bir suç makinesine dönüştürdüğü ile yabancılaşma kavramı, büyük bir başarı ile izleyiciye sunuldu.

Sahneleri ve dinamik yapısı ile öne çıkan oyunda, sahne dışına taşan oyuncuların performansı ise göz doldurdu. Bitiminde seyirciler tarafından ayakta alkışlanan oyunun ardından, Kartal Belediyesi tarafından oyunun yönetmeni Erdal Yıldırım’a çiçek takdim edildi.

Yıldırım ise oyunun uzun süren bir hazırlık süreci sonunda ortaya çıktığını belirterek tüm oyunculara gösterdikleri özveri ve harcadıkları emek için teşekkür etti.