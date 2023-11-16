Kartal Belediyesi 'Yerelde Eşitlik İçin Mücadele Ediyoruz' paneline ev sahipliği yapacak

Kartal Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda düzenlenecek olan ’Yerelde Eşitlik İçin Mücadele Ediyoruz’ paneli, yerel yönetimlerde kadınların temsil gücünü artırmayı hedefleyen önemli bir platform sunacak.

21 Kasım Salı günü Soğanlık Kültür Merkezi’nde saat 13.30’da başlayacak olan panel, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konularında farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Araştırmacı-Yazar Elfin Tataroğlu, Yerel Yönetim Uzmanı Bahar Özden’in katılacağı panelde kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel düzeydeki çözümler ele alınacak ve aynı zamanda kadınların yerel yönetimlerde katılımını artırarak, toplumun her kesimine eşit fırsatlar sunma çabası vurgulanacak. Panel, yerelde eşitlik anlayışını güçlendirmeyi amaçlayan bir platform oluşturarak, katılımcıları bilgilendirmeyi ve toplumsal değişim için birlikte hareket etmeyi teşvik edecek. Kartal Belediyesi, bu etkinlikle birlikte toplumun farklı kesimlerinden gelen düşünce liderleri, yerel yöneticiler ve aktivistleri bir araya getirerek, ortak çözüm yollarını tartışma fırsatı sunacak.

“Kartal’ı daha adil, daha eşit ve daha güçlü bir toplum haline getirmek istiyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Kartal’ı daha adil, eşit ve güçlü bir toplum haline getirmek için kadınlarımızın sesine kulak vermeye ve onların yönetimde daha fazla söz sahibi olmalarına destek olmaya ihtiyacımız var” diyerek Kartallılara şu çağrıda bulundu:

“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında gerçekleştireceğimiz ’Yerelde Eşitlik İçin Mücadele Ediyoruz’ paneline hep birlikte önemli bir adım atmak ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmak için tüm komşularımızı aramızda görmek istiyoruz. Toplumumuzun temel yapı taşlarından biri olan kadınlarımızın yerel yönetimlerde daha etkin bir şekilde temsil edilmesi, eşit haklara sahip olmaları ve şiddetle mücadelede güçlenmeleri için bir araya gelme zamanı. Bu amaçla düzenleyeceğimiz panel, Soğanlık Kültür Merkezi’nde 21 Kasım Salı günü saat 13.30’da başlayacak. Sizleri panelimizde bizimle birlikte olmaya, düşüncelerinizi paylaşmaya ve birlikte çözümler üretmeye davet ediyorum. Kartal’ı daha adil, eşit ve güçlü bir toplum haline getirmek için, kadınlarımızın sesine kulak vermeye ve onların yönetimde daha fazla söz sahibi olmalarına destek olmaya ihtiyacımız var. Bu panel, bu amaç doğrultusunda atılacak adımları tartışmak ve birlikte hareket etmek için önemli bir platform sunacak. Hep birlikte ’Yerelde Eşitlik İçin Mücadele Ediyoruz’ diyerek, toplumsal dönüşümde birlikte hareket ederek güçlenmeye davet ediyorum. Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.”