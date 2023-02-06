Kartal Belediyesi deprem bölgesi için yardım seferberliği başlattı

Kartal Belediyesi, 10 ilde can ve mal kaybına neden olan ve Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası mağdur olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile yardım kampanyası başlattı.

Kartal Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine gitmesi ile eş zamanlı olarak başlatılan yardım kampanyasında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, gönüllü yardım komisyonu oluşturdu.

Kartal Belediyesi’nin oluşturduğu gönüllü yardım komisyonu tarafından toplanan yardım malzemeleri, Kartal Ekolojik Pazar alanında bulunan etkinlik çadırına kurulan Afet Yardım Merkezi’nde belediye çalışanlarının desteğiyle teslim alınıp, tasnif ediliyor ve deprem bölgesine gönderilmek üzere paketleniyor.

Özellikle resmi kurumlar tarafından ihtiyaç listesi arasında bulunduğu açıklanan; ısıtıcı, battaniye, yorgan, yastık, nevresim takımı, gıda kolisi, tulum, kışlık kıyafet, kışlık bot, mont, kışlık bebek kıyafeti, atkı, bere, eldiven, tuvalet kağıdı, sabun, ıslak mendil, bebek bezi, bebek maması, hijyenik ped, hijyen seti gibi malzemeler, Ekolojik Pazar Etkinlik Çadırı’nda toplanarak afetten etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıkacak.

Oluşturulan gönüllü komisyon, sadece Kartallıların değil, yardımsever İstanbulluların da destek verdiği kampanya için temiz ve kullanılabilir ürünlerin gönderilmesi konusunda vatandaşların duyarlı olması amacıyla çağrıda bulunuyor.