Kartal Belediyesi, İşitme Engelliler TİESF 1. Futbol Süper Ligi'nde

Kartal İşitme Engelliler Spor Kulübü 2-4 Haziran tarihleri arasında Sakarya’da oynanan grup maçlarında şampiyon olarak TİESF (Türkiye İşitme Engelliler Spor Kulübü) 1. Futbol Süper Ligi’ne yükseldi.

Türkiye İşitme Engelliler 1. Futbol Ligi 2022-23 Cemil Can Sezonu için 2-4 Haziran tarihleri arasında Sakarya gurubunda mücadele eden Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, grubunu lider bitirerek TİESF 1. Futbol Süper Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı.

6. grupta düzenlenen müsabakaların Sakarya grubunda mücadele eden Kartal Belediyesi ekibi, grubunda ilk maçında 1977 İstanbul İşitme Engelliler Spor Kulübünü 5-1 skorla mağlup ederek ikinci maçında Çorlu İşitme Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 2-0 net skorla kazanan Kartal Belediyesi ekibi, finale yükseldi.

Sakarya Karaman Stadı’nda oynanan final maçında İstanbul SKK İESK ile karşılaşan Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Futbol takımı, rakibini 4-0 skorla yenerek grup birincisi oldu ve TİESF 1. Futbol Süper Ligi’ne yükseldi.

Şampiyonluk kupasının alınması sonrası bir açıklama yapan kulüp başkanı Kemal Alpay, ”Öncelikle şampiyonluk için sahada mücadele eden, ter akıtan Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Futbol ekibimizin tüm sporcularına, teknik heyetimize, bütün yönetici arkadaşlarımıza ve bize bugüne kadar kulüp olarak her türlü desteği veren Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum ”diye konuştu.