Kartal Belediyesi LGS tercihlerinde öğrencilerin yanında

Kartal Belediyesi’nin alanında uzman eğitmenleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da tercih dönemlerinde öğrencileri yalnız bırakmadı. Kartal Meydanı’na kurulan tercih çadırına gelen öğrenciler ve velileri, LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sonrası bilgilendirildi.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kurulan çadırda, Mustafa Necati Etüt Merkezi öğretmenleri, gençlerin puanlarına göre geleceklerini şekillendirmelerine yardımcı oluyor. Bu sene aynı zamanda LGS birincisi çıkaran merkezin alanında uzman öğretmenleri tarafından verilen hizmet, Kartallı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

LGS’de aldıkları puana ve yüzdelik dilimlere göre yerel veya merkezi yerleştirme hakkı elde eden öğrenciler, rehber öğretmenler tarafından yönlendiriliyor. Öğrencilerin en iyi eğitimi almaları için yapılan tercih ve danışmanlık hizmeti 14 Temmuz Cuma gününe kadar 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak devam edecek.

Başkan Yüksel: “Her öğrencimiz bizim için çok değerli”

Kartal Belediyesi’nin öğrencilere yönelik verdiği hizmeti değerlendiren Başkan Gökhan Yüksel, açıklamasında “LGS’ye giren tüm kardeşlerime başarılı bir eğitim hayatı diliyorum. Burada alınan puanlar tabii ki önemli, fakat daha da önemli olan gençlerimizin mutluluğu. Bu anlamda her bir öğrencimiz bizim için çok değerli ve kıymetli. Hayat mücadelesinin başında olan tüm öğrenci kardeşlerim için mutlu ve başarılı bir gelecek temenni ediyorum. Kartal Belediyesi tarafından ücretsiz hizmet veren tercih çadırımıza tüm öğrencileri ve velileri bekliyorum” ifadelerini kullandı.