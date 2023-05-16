Kartal Belediyesi'nden 19 Mayıs ruhuna özgü kutlama

Kartal Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı birbirinden farklı etkinliklerle kutluyor. “Spora Adım At, Kartal’a Hareket Kat” sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlikler bugün Kartal Meydanı’nda başladı.

Kartal Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104. yılını, bugün, yarın ve 18 Mayıs Perşembe günü düzenlenecek etkinlikler ile şölen havasında kutluyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104. yılı çerçevesinde Kartal Meydanı’nda kurulan alanda üç gün boyunca devam edecek kutlamaların ilk gününde, plaj voleybolu, basketbol, ayak tenisi, insan langırtı ve çeşitli etkinliklerle gençler sportif faaliyetlerde bulundu.

Etkinliğe katılan Sarp Batili, "Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen bu eğlenceli etkinliğe katıldık. Spor yapıyoruz. Az önce maç yaptık, yenildik ama olsun eğlenceliydi. Herkes burada ve rekabet dolu" diye konuştu.

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde konuşan Hazal Yavru da, "Bugün Burak Bora Anadolu Lisesi olarak üç branşta da burada bulunuyoruz. Eğlenceli bir ortam var ve farklı etkinlikler yapıyoruz. Hedefimiz şampiyonluk. Buradaki etkinliklerle boş zamanlarımızda vakit geçiriyoruz" dedi.

Katılımcılardan İrem Ünal, "Okulumuzla beraber geldik, üç gün boyunca burada olacağız. Birçok farklı etkinlikler yapıyoruz. Eğlenceli ve hoş bir ortam var" ifadelerini kullandı.

Tarık Yusuf Erçoklu ise, "Burada çok güzel şartlar altında yarışıyoruz. Güzel maçlar oynanıyor. Çok keyifli bir ortam. Hayatımın en keyifli üç gününü yaşıyorum" şeklinde konuştu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen spor müsabakalarında dereceye giren takımlara Kartal Belediyesi tarafından kupa ve madalya takdimi gerçekleştirilecek.