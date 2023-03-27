Kartal Belediyesi'nden Yaşlılara Saygı Haftası'nda tiyatro etkinliği

Kartal Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası ve 27 Mart Dünya Tiyatro Günü çerçevesinde bir tiyatro etkinliği düzenledi. Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi’nde kalan misafirler "Oğluma Kız Mı Yok" isimli tiyatro oyununu büyük bir beğeni ile izledi.

Kartal Belediyesi Mart ayı kültür ve sanat programı dâhilinde sahnelenen tiyatro oyunu, Soğanlık Kültür Merkezi’nde oynandı.

Sekiz evlilik yapmış dul bir kadının elli yaşına gelmiş oğluna kız bulma çabasının sahneye taşındığı ve 2 perdeden oluşan oyun, Kartallı vatandaşlar ve huzurevi sakinlerinin beğenisini kazandı. Görücüye çıkan ana karakterin çok sayıda kişiye talip olmasına rağmen evlenecek birini bulamaması sırasında yaşadıklarına tiyatro severler, kahkahalarla eşlik etti.

Tiyatro Matine Suare tarafından sahnelenen, Kasım Uçkan’ın kaleme aldığı ve yönetmenliğini Hakter Balaban’ın üstlendiği oyunda; Şehnaz Dilan, Hakter Balaban, Meral Kaplan, Merve Uçar, Tolga Öz ve İlhan Şahin’in oyunculuk performansları ise salondan büyük alkış aldı.

Oyunun sonunda Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Aysel Yücel sahneye gelerek oyunculara tek tek teşekkür etti. Yücel, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına oyunun yönetmeni Hakter Balaban’a çiçek takdiminde bulunarak hem Yaşlılara Saygı Haftası’nı hem de 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü tebrik etti.