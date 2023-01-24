Kartal Belediyesi'nin 2022 karnesi: 1 Milyar 173 milyon Liralık rekor yatırımlar

Kartal Belediyesi, 2022 yılında 1 milyar 173 milyon liralık bütçesiyle, ilçe tarihinin en güçlü yatırımlarının gerçekleştiği dönemlerden birini yaşadı. Altyapıdan çevreye, sosyo-kültürden teknik yatırımlara kadar, 2022 Kartal’ın misyon hedeflerine emin adımlarla ilerlediği bir yıl oldu. Başkan Gökhan Yüksel, 2022 yılı için yaptığı değerlendirmede; “Kartal için hedeflerimize çok daha yaklaştığımız bir yılı geride bıraktık. 2022 daha çok bir yatırım yılıydı, 2023 ise bu yatırımların meyvelerini toplayacağımız, yapımı tamamlanan ve devam eden projelerimizin açılışını gerçekleştiğimiz bir yıl olacak” ifadelerini kullandı.

Su baskını kâbusu geride kaldı, altyapı 5 kat büyüdü

Kartal Belediyesi, 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da Kartallıların 30 yıldır kâbusu haline gelen, su baskını sorunlarını çözmek için altyapı yatırımlarını gerçekleştirmeye devam etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile 2019 yılından bu yana ortak gerçekleşen çalışmalar sayesinde, ilçenin altyapısı 5 kat büyüdü.

2023 yılı da, Kartal’da altyapı çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceği bir yıl olacak.

Beton belediyeciliğe karşı, yeşil belediyecilik

Kentin çehresini değiştiren çalışmalardan bir diğeri de çevre projeleri oldu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde gerçekleşen çalışmalar sayesinde, Kartal’ın yeşil alanlarının sayısı artırıldı, mevcut parklar yenilendi ve ilçeye yeni parklar kazandırıldı.

Cumhuriyet’in 99’uncu yılında, Kartal’ın en büyük parklarından biri olarak gösterilen Cumhuriyet Parkı hizmete açılırken, Kartallıların ilçedeki uğrak yerlerinden biri olan, Bayram Demirkol Parkı’nın 2’nci etap çalışması başladı.

Bayram Demirkol Parkı etap çalışmaları tamamlandığında, Kartal’ın bugüne kadar yapılmış en büyük parkı hizmete açılmış olacak.

Yenilenen yüzüyle Neyzen Tevfik Meydanı

Kartal’da 2022 yılında gerçekleşen en önemli değişimlerden biri de ilçenin en kabalık ve merkezi noktalarından biri olan Neyzen Tevfik Meydanı’nın yenileme çalışması oldu. İBB ile beraber gerçekleşen çalışmalar sayesinde, Neyzen Tevfik Meydanı yepyeni ve modern bir görünüme kavuştu. Meydanın açılışı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.

Öte yandan, 2022 yılının son aylarında, Kartal’ın cazibe merkezlerinden biri olacak, ‘Cumhuriyet Meydanı’nın temeli atıldı.

İstanbul’un, en modern veterinerlik binalarından biri Kartal’da hizmete açılıyor

Başkan Gökhan Yüksel’in seçim vaatlerinden biri olan, toplam bin 200 metrekare kullanılabilir alanla İstanbul’un en modern veterinerlik binalarından biri olacak, ‘yeni veterinerlik binası’ inşasında sona gelindi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü eski binasının karşısında bulunan alana yapılan yeni ve çok fonksiyonlu binada, sokak hayvanları için her ayrıntı düşünüldü. Bodrum kat, zemin kat, yönetim katı ve teras katıyla beraber, 4 kattan oluşacak binada hayvan sağlığı için uygun bir ortam oluşturuluyor. Hizmet binasında; 2 adet veteriner kliniği, 2 adet ameliyathane, röntgen odası, laboratuvar, hekim odaları, ilaç deposu, morg, malzeme deposu ve kedi bakım ünitesi bulunacak.

Uğur Mumcu Mahallesi’nin imar sorununa neşter

2022 senesi; Kartal’ın kronik sorunlarından birinin daha tarihe karıştığı bir yıl oldu. Uğur Mumcu Mahallesi’nin uzun yıllardır kanayan yarası olan imar ve kentsel dönüşüm sorunları, yeni imar plan notlarının Belediye Meclisi’nde kabul edilmesiyle çözüme kavuştu. İmar plan notlarının askıya çıkma sürecinden sonra, Uğur Mumcu Mahallesi’nde riskli binaların dönüşümü hızlandırılarak, bölgedeki binlerce insanın deprem riskine karşı korunması amaçlanıyor. Kartal Belediyesi böylelikle, 2022 yılında deprem riskine karşı önemli adımlarından birini daha atmış oldu.

Kartal, yeni stadına kavuşuyor

2022’de, Kartal’da futbolseverleri yakından ilgiden bir yatırım gerçekleşti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yoğun katılımlı bir törenle yeni ‘Yakacık Stadı’nın temelini attı. 14 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip stat tamamlandığında; FİFA standartlarındaki çim yapısı, basketbol sahası, mini futbol sahası, idari bina ve çocuk oyun alanları olacak.

Kartal Yakacık Stadı, 2023 yılının Mart ayında futbolseverlerin hizmetine açılacak.

Fuarlar, festivaller, konserler

2022, Kartal’ın kültür sanat hayatında adeta yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Yılın ilk aylarında, edebiyat dünyasının ünlü isimlerinin ve yayınevlerinin ağırlandığı Kartal Kitap Fuarı, sadece Kartallıların değil, İstanbul’un birçok noktasından kültür sanat tutkunlarının akınına uğradı. Kartal Kitap Fuarı, Kartal’ın kültür sanat hayatında yepyeni bir dönemin de müjdecisi oldu. Milli bayramlarda, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk müziğinin ünlü sanatçıları unutulmaz konserler verdi. Kartal Meydanı’nı hınca hınç dolduran Kartallılar, unutulmaz anlar yaşadı.

Kartal Sanat Akademisi’ne rekor sayıda başvuru gerçekleşirken, yine bu yıl ilk defa, dünyanın birçok noktasından edebiyatçının katıldığı, ‘Uluslararası Masal Festivali’ düzenlendi. Festival sayesinde binlerce çocuk edebiyat dünyasının önemli yazarlarıyla tanıştı, çocuk oyunlarıyla keyif dolu anlar yaşadı.

Öte yandan, 30 yılı aşkın süre sonra bu yıl Kartal’da ilk defa, ‘Uluslararası Halk Oyunları Festivali’ düzenlendi. Türkiye dâhil 9 farklı ülkeden 13 folklor grubu ve 850 sanatçı, halk oyunları festivali için Kartal’da buluştu.

Tiyatro festivalleri, film festivalleri ve birbirinden farklı sergilerle, Kartal dopdolu bir kültür sanat yılını geride bıraktı.

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneği: aşevi ve gıda bankası

Kartal Belediyesi’nin, bu yıl sosyal yardım işlerinde öne çıkan çalışmalarından biri de; Neriman-Sami Türkdoğan adını taşıyan aşevi ve gıda bankası projesi oldu. İhtiyaç sahiplerine sıcak yemeklerin yanı sıra gıda yardımlarının da yapıldığı aşevi ve gıda bankası sayesinde, normal zamanlarda günde 6 bin, acil durumlarda ise 15 bin insanın sıcak yemek ihtiyacı karşılanıyor. Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşlerde öğrenim gören miniklerin günlük yemek ihtiyacı ile üniversite öğrencilerinin soğuk kış aylarında içini ısıtan çorbalar da yine aşevi ve gıda bankasından çıkıyor.

İstanbul’un yeni su sporları merkezi Kartal

Öte yandan 2021 yılında hizmete açılan Dragos Su Sporları Merkezi, Kartal’ı İstanbul’un su sporları merkezi olma hedefine emin adımlarla taşımaya devam ediyor. Birbirinden farklı su sporları dalında eğitim almak isteyen her yaştan yüzlerce insan, Dragos Su Sporları Merkezi’ne başvuru gerçekleştiriyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleşen spor turnuvaları ve eğitimlerle, Kartal spor dolu bir yılı geride bıraktı.

Yeni kültür merkezi, Kartal’ın kültür sanat hayatına canlılık katacak

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in en önemsediği projelerden biri olan ve yapımı tamamlandığında Kartal’ın bugüne kadar yapılmış en büyük kültür merkezlerinden biri olacak; Yalı, Yunus, Topselvi kültür merkezinin inşasında ise sona geliniyor.

3 mahallenin ortak noktasında, 4 bin 845 metrekare alana 8 kat olarak planlanan kültür merkezi; kütüphane, sergi alanları, tiyatro salonu, taziye, toplantı ve kafeterya alanlarıyla çok fonksiyonlu ve modern bir bina olacak.

2023 yılında hizmete açılması planlanan yeni kültür merkezi, yapımı tamamlandığında Kartal’ın kültür sanat hayatının yeni cazibe noktalarından biri olacak.

Kartallı öğrenciler, eğitim hayatına artık daha güvenli bakıyor

Kartal’da, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri de, yüzlerce öğrencinin ücretsiz bir şekilde faydalandığı; Mustafa Necati Destek Eğitim Kursu oldu. Kursta bu sene, geçtiğimiz seneye göre öğrenci kontenjanı 2 katına çıkartılırken, yüzlerce öğrenci ücretsiz eğitim kursu sayesinde eğitim hayatına artık daha güvenli bakıyor.