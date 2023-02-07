Kartal Belediyesi'nin yardım tırları, deprem bölgelerine hareket etti

Kartal Belediyesi ve Kartallı yardımseverler tüm Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlere karşı tek yürek oldu. Kartal Belediyesi’nin başlattığı yardım kampanyasında, Kartal halkı adeta seferber olup yoğun ilgi gösterirken, ihtiyaç malzemesi dolu 4 tır, deprem bölgelerinde vatandaşlara ulaştırılması için gece geç saatlerde yola çıktı.

Kartal Belediyesi ve Kartal halkı tek yürek oldu

Kartal Belediyesi, 10 ilde can ve mal kaybına neden olan ve Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası mağdur olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Kartal’da yardım seferberliği başlatmıştı.

Kartal Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine gitmesi ile eş zamanlı olarak başlatılan yardım kampanyasında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, gönüllü yardım komisyonu oluşturdu. Kartallıların büyük bir özveriyle katıldığı yardım kampanyasında, gece yarısı geç saatlere kadar toplanan ihtiyaç malzemeleri, Kartal Belediyesi personeli tarafından paketlendi.

Paketlenen ihtiyaç malzemesi dolu 4 tır, gece geç saatlerde Kartallı hayırseverler, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Kartal Belediyesi çalışanları tarafından deprem bölgelerine uğurlandı. Yardım tırları, AFAD ile koordineli bir şekilde deprem bölgelerindeki vatandaşlara en hızlı şekilde ulaştırılacak.

Öte yandan, Kartal Belediyesi’nin başlattığı yardım seferberliği devam ediyor. Yardımseverlerin ulaştırmak istedikleri; ısıtıcı, battaniye, yorgan, yastık, nevresim takımı, gıda kolisi, tulum, kışlık kıyafet, kışlık bot, mont gibi ihtiyaç malzemelerini ilçedeki kültür merkezlerine ve Kartal Belediyesi Ekolojik Pazar Etkinlik Çadır Alanı’nda teslim alınmaya devam ediyor.