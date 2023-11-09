Kartal Belediyesi ve çevre dostu gönüllülerden doğaya nefes aldıran temizlik

Kartal Belediyesi, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerinden biri olan Aydos Ormanı’nda temizlik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.

Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Kartal Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Ciğerlerimiz Nefes Alsın’ adlı etkinlikte doğal yaşam alanlarına duyarlılık ve çevre bilincini artırmanın önemine vurgu yapıldı.

Etkinlikte, Kartal Kent Konseyi üyesi gönüllü kadınlar, Aydos Ormanı’nda sabahın erken saatlerinde önce spor yaptı, ardından da temizlik çalışmasına başladı. Gönüllüler, Aydos Ormanı’nda zamanla biriken atıkları titizlikle toplayarak doğanın temizlenmesine destek verdi. Plastik atıklar, cam şişeler ve diğer zararlı maddeler, toplanarak geri dönüşüme kazandırılmak üzere ayrıldı. Etkinlik sayesinde, gönüllüler Aydos Ormanı’nın doğal dengesini koruma ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmayı hedeflerken örnek bir çalışmaya da imza atmış oldu.

Başkan Gökhan Yüksel’den, çevre gönüllülerine teşekkür

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, etkinliğe katılan gönüllülere teşekkür ederek, "Aydos Ormanı, ilçemizin önemli doğal zenginliklerinden biri. Bu alanda gerçekleştirdiğimiz temizlik seferberliği, sadece bugünün değil, yarının da doğasını korumak adına önem taşıyor. Doğa sevgisi ve çevre bilinciyle hareket eden gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Kartal Belediyesi’nin bu tür etkinlikleri, sürdürülebilir bir çevre için farkındalık oluşturmayı ve toplumsal dayanışmayı desteklemeyi amaçlıyor. Doğal alanların korunması ve temiz tutulması, sadece bir şehrin değil, tüm dünyanın sorumluluğudur. Bu tür çalışmalarla doğa sevgisinin ve çevre bilincinin yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Bu önemli adımların diğer bölgelerde de örnek alınarak uygulanması, doğal yaşamın korunması açısından kritik bir rol oynayacaktır” ifadelerini kullandı.