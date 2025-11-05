Kartal'da 'Kızılay Haftası' öğrenci etkinlikleriyle kutlandı

Kartal Belediyesi ve Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikle birlikte Kızılay Haftası, minik öğrencilerin anlamlı gösterileriyle kutlandı. Türk Kızılay’ın katkılarıyla hazırlanan program, Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu’nda gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi ve Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ’Kızılay Haftası’, anlamlı bir etkinliğe sahne oldu. Öğrencilerin seslendirdiği koro performansıyla başlayan programda ilk olarak, dev ekranda Kızılay’ın kuruluşundan günümüze uzanan insani çalışmaları anlatan video izlendi. Günün en dikkat çekici bölümü ise öğrencilerin programın anlam ve önemine dair gerçekleştirdikleri drama gösterileri oldu. Çocuklar, 1868’de Kızılay’ın kuruluşu, Atatürk’ün kuruma "Türk Kızılay" adını verdiği 1935 yılı ve 1939 Erzincan Depremi gibi tarihi dönüm noktalarını sahneleyerek, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlandırdı. İzleyenleri hem duygulandıran hem de gururlandıran performanslar büyük alkış aldı. Okul bahçesinde hazırlanan stantlarda ise, Kızılay’ın afetlerden savaş dönemlerine kadar yürüttüğü çalışmalar öğrenciler tarafından anlatıldı. Katılımcılar, miniklerin hazırladığı sunumları ilgiyle gezdi. Etkinlik süresince dayanışma, merhamet ve insanlık değerlerinin önemine vurgu yapıldı. Etkinlik, hem eğitici hem de duygusal anlara sahne olurken, Kartal Belediyesi temsilcileri ile protokol üyeleri, miniklerin Kızılay bilincini yaşatmaya yönelik çabaları için kendilerine teşekkür etti.

Kartal Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu’nda düzenlenen ’Kızılay Haftası’ etkinliğine Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Hayri Doğruyol ve Mustafa Ağdaş, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Emre Koç, Türk Kızılay Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Başar Yöngel ile Sağlık İşleri Müdürü Sevin Köker, okul yönetimi, öğretmen ve öğrenciler katıldı.