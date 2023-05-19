Kartal'da 19 Mayıs kutlamaları Atatürk Heykeli'ne çelenk sunumu ile başladı

Kartal'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Atatürk Heykeli'ne çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Kartal'da 19 Mayıs kutlamaları Atatürk Heykeli'ne çelenk sunumu ile başladı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kartal’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Atatürk Heykeli’ne çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı Kurtuluş destanının 104. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen ve Kartal Meydanı’nda düzenlenen törene; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Sahil Güvenlik Karakol Amiri Muharrem Altınyay, Kartal İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Mahmut Serkan Sağbili, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Süleyman Uzunok, Kartal’da bulunan siyasi parti yöneticileri, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı.

19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104. yıl dönümü, Atatürk Heykeli’ne çelenk sunumunun ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.