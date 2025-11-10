Kartal'da 1O Kasım'da anlamlı etkinlik: Öğrenciler doğaya 1938 tohum topu bıraktı

Kartal Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. "Bir Tohum Bin Nefes" kampanyası kapsamında Yakacık Dolayoba Caddesi’nde 1938 adet tohum topu doğaya bırakıldı.

Kartal Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümünde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. "Bir Tohum Bin Nefes" kampanyası kapsamında Yakacık Dolayoba Caddesi’nde 1938 adet tohum topu doğaya bırakıldı. Atılan tohumlarla çevreyi ağaçlandırma ve koruma bilinci kazanan öğrenciler, "Atatürk’ün bize bıraktığı bu yeşil ormanı yangınlardan kurtarmak ve yeşillendirmek için buraya geldik" dedi.

"Atamızın da doğayı çok sevdiğini biliyoruz, bu yüzden bugün 1938 tane tohumu toprağa atacağız"

Etkinlik kapsamında çevreye tohum topu bırakan öğrenciler ve aileler keyifli vakit geçirirken, bu anlamlı günde doğaya önemli bir katkı sunmanın da heyecanını yaşadı. Öğrencilerden Emre Kara, "Bugün heyelan tehlikesi olan yerleri ağaçlarla ağaçlandırmak için tohumlardan atıyoruz" derken Duru Seri, "10 Kasım’ı anmak için Atatürk’ün bize bıraktığı bu yeşil vatanı, attığımız ağaç tohumlarıyla birlikte daha çok yeşillendirip bu güzel vatanı korumak için tohum atıyoruz" şeklinde konuştu. Cemre Kara, "Biz de arkadaşımın dediği gibi Atatürk’ün bize bıraktığı bu yeşil ormanı yangınlardan kurtarmak ve yangınların sebep olmayacağı şekilde tohumlandırmak, yeşillendirmek amaçlı buraya geldik" diye aktarırken Zeynep Öykü Yüksel,

"Ben bugün 10 Kasım’ın önemiyle ilgili konuşacağım. Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü. Onu anmak ve doğayı sevme günü olarak tohum dikmek için geldik" ifadelerine yer verdi. Son olarak Narin Gencal da, "Atamızın da doğayı çok sevdiğini biliyoruz. Bu yüzden biz de bugün, Atamızın ölüm yıl dönümünde doğamızın yeşermesi için 1938 tane tohumu doğaya atacağız" dedi.

Etkinliğe Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı, Kartal Belediye Başkan Yardımcıları ve öğrenciler katılım sağladı.