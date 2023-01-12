Kartal'da 2 genç kadını öldüren şüpheli tutuklandı

Kartal’da eski kız arkadaşı Dilara Gültay ile Cansu Demirel’i öldüren Mustafa Payam iki kez ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Şüpheli hakimlikteki sorgusunda, “Hatırladığım sadece Cansu ve Dilara’nın uyuduklarıydı” dedi.

Kartal’da 8 Ocak’ta konuşmak için evine çağırdığı eski kız arkadaşı Dilara Gültay’ı (23) boğarak öldüren, arkadaşını sormak için evine gelen Cansu Demirel’i (30) ise bıçaklayarak öldüren Mustafa Payam (24) ardından intihar girişiminde bulunmuştu. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltı işlemi yapılarak Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na gönderilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Mustafa Payam hakimlikteki sorgusunda, Dilara’nın kız arkadaşı olduğunu ve kendisini aldattığını öne sürerek, “Olay günü Dilara benim evime geldi. Birlikte alkol aldık. Kendisine ‘dün neredeydin, kaçta geldin’ diye sordum. Bana ’İlayda ile olduğumu biliyordun, eve de metroyla geldim’ dedi. Ancak ben bir erkek şahsın aracı ile geldiğini görmüştüm. Aramızda beni aldatması sebebiyle tartışma başladı. Tartışma sırasında Dilara’yı dövüp dövmediğimi tam hatırlamıyorum. Ancak Dilara bana vuruyordu. Bir süre sonra Dilara uyumaya başladı” dedi.

“Hatırladığım sadece Cansu ve Dilara’nın uyuduklarıydı”

Daha sonra Dilara’nın arkadaşı Cansu’nun eve geldiğini anlatan şüpheli, “Cansu’yu diğer odaya aldım. Dilara benim yatak odamda uyuyordu. Cansu’ya Dilara’nın beni aldattığını söyledim, Cansu ile bu konuyu konuştum ilk başta inkar etti ben sinirlenip bağırmaya başlayınca benden korkmuş olacak ki her şeyi anlattı. ‘Bu ilk değildi’ dedi. Dilara’nin beni birçok kişi ile aldattığını söyledi. Sonra Cansu da odada yerde uyumaya başladı. Bundan sonrasını hatırlamıyorum. Hatırladığım sadece Cansu’nun ve Dilara’nın uyuduklarıydı ve elimden kan aktığını hissettim oda karanlıktı, ışıkları açmamıştım. Banyoya gittim, elimde kan olduğunu gördüm. Işığı açıp Cansu’yu kontrol etmedim” diyerek bileklerini kestiğini ve uyumaya çalıştığını söyledi.

“Hastanede ayakları olmayan çirkin varlığı tekrar gördüm”

Ardından taksiyle köprüye giderek intihar etmeyi düşündüğünü anlatan şüpheli, “Ancak köprüye yaya geçişi yokmuş, polis vardı beni geri çevirdi. Sonra tekrar eve döndüm. Tekrar Cansu ve Dilara’nın uyuduğunu gördüm. Bu kez bileklerimi daha derin kestim uyumaya çalıştım. Uyuyamayınca kalktım ambulansı aradım. Sağlık görevlileri gelerek beni hastaneye götürdüler. Hastanede o ayakları olmayan kötü çirkin varlığı tekrar gördüm. Görevlilere de geldiğini söyledim. Orada birileri ile konuşuyordu. Sonra o ve yanındaki varlıklar benim yoğun bakıma gireceğimi söylediler. Yoğun bakımda kaldım. Dilara yatak odasında uyuyordu. Banyoya nasıl gitti bilmiyorum. Ben sevdiğim kızı neden öldüreyim? Daha önce de bir kez intihar girişimim olmuştu. Bu sebeple doktor beni psikiyatrik tedavi için hastaneye yatırmak istemişti. Ben yatmadım. Verdiği ilaçları da düzenli kullanmadım. Ben eve gidebilecek miyim?” dedi.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Mustafa Payam’ın iki kez ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçunu işlediğine dair somut delillerin bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.