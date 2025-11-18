Kartal'da açılan 'Atölye No 10 Karma Yağlı Boya Resim Sergisi' ziyaretçilerini bekliyor

Kartal Belediyesi, ‘Atölye No 10 Karma Yağlı Boya Resim Sergisi’ni açtı. Sanatseverler 17-22 Kasım tarihlerinde sergiyi ücretsiz gezebilecek.

Belediye Hizmet Binası Fuaye Alanı’nda açılan ve sanatseverleri bir araya getiren sergide, yağlı boya tekniğiyle hazırlanan çalışmalardan oluşan doğa, dönüşüm ve mitoloji gibi temalar farklı anlatım biçimleriyle ele alınırken; Anka kuşu temalı eser ise özellikle ilgi gördü. 12 sanatçının yer aldığı karma seçki, her birinin özgün üslubunu yansıtan zengin bir içerikle hazırlandı. 6 gün boyunca Kartal Belediyesi fuaye alanında açık olacak sergiyi sanatseverler, 08.30-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezebilecek. Sergide sanatçılar Aliye Vardarlı, Bünyamin Gençaslan, Ceyhun Kılıç, Gönül Poyraz, Gülperi Gürol, Gülseren Köroğlu, Melahat Yiğit, Musa Özdemir, Nebahat Aydöner, Nuran Kalelioğlu, Sevinç Sarıçayır ve Zekiye Çankaya’nın eserleri bulunuyor.

"Hayat damarlarımızdan beslenmek için buradayız"

Açılışta konuşan Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Fatma Gül Altınöz, sanatın toplumsal hafızadaki yerine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Sanat, bir milletin hafızası ve aynı zamanda vicdanıdır. Bu sergi de tam olarak geçmişimizle bugünümüzü buluşturuyor, yaşanmışlıklarımızı ve acılarımızı yorumluyor, umutlarımızı görünür kılıyor. Burada her eser, bir hikâye anlatıyor Ve o hikâyelerin her biri, aslında bizim hikâyemiz. Bu yüzden, bu sergiyi hazırlayan değerli sanatçılarımıza, küratörümüze, emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Sizler, bu ülkenin en kıymetli hazinelerisiniz. Sözlerimi bitirirken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün o unutulmaz cümlesini tekrar etmek istiyorum: ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.’ Biz, hayat damarlarımızdan beslenmek için buradayız."

Serginin açılış programına Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Fatma Gül Altınöz, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin ile sanatseverler katıldı.