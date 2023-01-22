Kartal'da ara tatile giren çocuklar için şenlik

Kartal Belediyesi, ara tatile giren Kartallı çocuklar için eğlenceli zaman geçirmesi amacıyla Çocuk Şenliği etkinliği gerçekleştirdi. Çocukların ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde şenlik alanı adeta panayır yerine döndü.

Kartal Belediyesi, ara tatile giren öğrencileri, birbirinden eğlenceli aktivitelerin yer aldığı ‘Çocuk Şenliği’ ile buluşturdu. Tatil boyunca devam edecek etkinliklerde, Kartallı minikler, akıl oyunları ve oyun atölyeleri, uzat çadırı, yüz boyama gibi çeşitli etkinliklerle tatilin tadını çıkarttı. Masal Müzesi bahçesinin her bir köşesinin farklı bir etkinliğe sahne olduğu. Masal Müzesi’nin bahçesi adeta panayır yerine döndü. Masal Müzesi’nin bahçesinde gerçekleştirilen etkinliklerde yapılan ikramlarla çocuklar doyasıya eğlendi. Çocuklar kendileri için hazırlanan pamuk şeker ve patlamış mısır ikramından gün boyunca faydalandı.

Etkinliğe katılan Elif Şifa Karakaş, “Eğlenmek için geldim Masal Müzesi’ne. Balon, mısır ve pamuk şeker aldık. Çok eğlendik” dedi.

“Uzay çadırını da gezdik”

Etkinliğe katılan Şeyma Kocakoç, ”Karne hediyesi olarak çocuğumu getirdim. Kartal Belediyesi’nin bu tarz etkinliklerini takip ediyoruz. Böyle farklı bir etkinlik görünce çok sevindim. Uzay çadırını da gezdik. Çok farklı bir etkinlik olmuş. Teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.