Kartal'da düğün konvoyu yapıp araçların geçmesini engelleyen sürücüler kamerada

Kartal’da düğün konvoyu oluşturan şahıslar, diğer araçların geçişini engelleyerek sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kartal Soğanlık E5 karayolu üzerinde geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre, düğün konvoyu oluşturan sürücüler, diğer sürücülerin geçişini engelledi. Bir süre bu şekilde kornalar eşliğinde yollarına devam ederek trafik oluşmasına neden olan konvoydakiler, diğer sürücülere de zor anlar yaşattı. Trafiği tehlikeye düşüren sürücüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şeritleri kapatan sürücülerin diğer araçların geçişine engel olduğu görülüyor.