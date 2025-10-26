Kartal'da en çok oynayan futbolcu Tammy Abraham oldu

Beşiktaş'ta İngiliz futbolcu Tammy Abraham, Kasımpaşa maçıyla birlikte bu sezon siyah-beyazlılar adına her maçta oynayan tek futbolcu oldu. Abraham, siyah-beyazlıların bu sezon oynadığı 16 karşılaşmada da görev aldı.

Kartal'da en çok oynayan futbolcu Tammy Abraham oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Beşiktaş’ta İngiliz futbolcu Tammy Abraham, Kasımpaşa maçıyla birlikte bu sezon siyah-beyazlılar adına her maçta oynayan tek futbolcu oldu. Abraham, siyah-beyazlıların bu sezon oynadığı 16 karşılaşmada da görev aldı.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda bu maça da 11’de başlayan İngiliz santrfor Tammy Abraham, takımı adına bu sezon en çok forma şansı bulan isim oldu.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

28 yaşındaki futbolcu, 10 Süper Lig, 6 da Avrupa kupalarında forma giyerek tüm kulvarlarda 9 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Tammy Abraham yerini 75. dakikada Jota Silva’ya bıraktı.