Kartal'da Engelsiz Yaşam Festivali düzenlendi

Kartal’da, Dünya Engelliler Günü’nde Engelsiz Yaşam Festivali düzenlendi. Festivale katılan engelli bireyler, bando takımı eşliğinde yürüyüşe katıldı. Etkinlik Çadırı’nda sahne alan engelli bireylerin sahne gösterileri büyük beğeni topladı.

Kartal Belediyesi tarafından Dünya Engelliler Günü’ne özel ‘Engelsiz Yaşam Festivali’ düzenledi. Festival, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen yürüyüşle başladı, Kartal Belediyesi Etkinlik Çadırı’ndaki sahne gösterileriyle devam etti. ’Engelsiz Yaşam İçin Bir Adım At’ pankartıyla başlayan festival yürüyüşüne bando takımı ve maskotlar da eşlik etti. Engelli bireylerin sahne aldığı gösteri büyük beğeni topladı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’inde katılım sağladığı festivalde engelli bireyler doyasıya eğlendi. Festivalde Kartal Belediyesi ile Türkiye Sakatlar Derneği arasında engelli bireyler için yapılacak çalışmalara ilişkin bir protokolde imzalandı.

“Kartal’da engelsiz yaşamı iyileştirebilmenin mücadelesine devam edeceğiz”

Festivale katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bugün Dünya Engelliler Günü, Kartallı komşularımızla yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Şimdi de engelli kardeşlerimizin hazırladıkları gösterileri ailelerle buluşturduk. Sadece 3 Aralık günü değil yılın 365 günü bu çaba devam ediyor. Ben aileleri kutluyorum. Onların içerisindeki sevginin hiç bitmemesini diliyorum. Ayrıca bugün Türkiye Sakatlar Derneği ile bir protokol imzaladık. Kartal’da engelsiz yaşamı iyileştirebilmenin mücadelesine devam edeceğiz” dedi.