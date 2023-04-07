Kartal'da feci kaza: 2'si çocuk 4 yaralı

Kartal’da bir otomobilin karşı şeride geçmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Olay, Orhantepe Mahallesi Üsküdar Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, 34 AN 1668 plakalı Hyundai marka otomobil sürücüsü olan Semanur Kalkanoğlu, Itır Sokak’tan Üsküdar Caddesine geçmeye çalışan Emre Özkurt idaresindeki 34 GAV 402 plakalı Hyundai marka otomobile çarpmamak için manevra yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen Yalçın Köksoy yönetimindeki 34 FEZ 466 plakalı Peugeot marka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 34 AN 1668 plakalı otomobilde bulunan sürücü Semanur Kalkanoğlu, yolcular Tuna Küçük isimli çocuk, Mira Küçük isimli bebek ve Hatice Küçük yaralandı.

Kaza sonucu 3 otomobilde de maddi hasar meydana gelirken olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan aynı otomobilde bulunan 2’si çocuk 4 yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucu cadde üzerinde trafik durma noktasına gelirken kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.