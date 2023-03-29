Kartal'da fırınlar ve unlu mamul üreten iş yerleri denetlendi

Kartal Belediyesi Ruhsat ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınları ve unlu mamuller üreten işletmeleri denetledi. Denetimlerde iş yerlerinin temizliği, ruhsat ve ürünlerin gramajları kontrol edildi.

Kartal Belediyesi Ruhsat ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren fırın ve unlu mamul üreten işletmeleri denetledi. Denetimlerde hijyen kuralları, ürün gramajları, iş yeri ruhsat ve belgeleri ile ürün fiyatları incelendi. İşletmeleri gezen zabıta ekipleri, imalat bölümünde de denetlemelerde bulundu. Halk sağlığını korumak amacıyla yürütülen denetimlere devam edileceği belirtildi.

"Fırınlarda hijyen ve ekmek gramajlarında denetim yapıyoruz"

Yapılan denetimlere ilişkin konuşan Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli Mustafa Eren, " Halkın sağlığını olumsuz etkilememek üzere genelde fırınlarda hijyen ve ekmek gramajlarında denetim yapıyoruz. İmalathanede çalışan personelin giyimine, kuşamına, alanın temizliğine dikkat ediyoruz. Çöp bidonlarının ağzı açık mı değil mi bunlara bakıyoruz. Ürünlerin ve ham maddelerinin depolandığı yerdeki şartlar haiz midir bunları kontrol ediyoruz. Ekmeğin satıldığı alanlara bakıyoruz gramajı eksik mi tam mı bu istikamette çalışmalarımız devam ediyor" dedi.