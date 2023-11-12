Kartal'da hatalı şerit değiştiren araç İETT otobüsüne çarptı

Kartal’da tali yola girmek isteyen bir araç, hatalı şerit değiştirince yan yoldan gelen belediyeye ait otobüse çarptı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kartal Köprüsü üzerinde yaşandı. İddiaya göre, orta şeritte seyir halindeki 34 ENZ 507 plakalı araç, sürücü sağ şeritte yer alan tali yola girmek için geç kalınca yine sağ şeritten gelen 34 NA 1505 plakalı İETT otobüsünün önüne kırdı ve otobüse çarptı. Çarpmanın ardından otobüs şoförü ile araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.