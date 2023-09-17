Kartal'da hız yapan araç ağaca çarptı: 3 hafif yaralı

Kartal’da aşırı hızlı giden bir araç virajı alamayınca önce ağaca çarptı, sonra da iki takla atarak durabildi. Kaza da araçtaki 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 04.00 sıralarında İstanbul Kartal ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde, Maltepe istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Veysel Eraç’ın hakimiyetindeki 34 GG 8618 plakalı araç aşırı hız nedeniyle virajı alamayıp önce yolun ortasındaki ağaca ve tabelaya çarpıp ardından 2 takla atarak ters döndü. Çarpmanın etkisiyle aracın yakıt deposu patladı. Ters dönen araçta maddi hasar meydana gelirken, içindeki 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan araçtaki üç kişiye olay yerinde müdahale etti. Hafif yaralanan üç kişi Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

"Olan arabaya oldu "

Kaza yapan sürücünün arkadaşı, "arkadaşım kaza yaptı. Maddi hasar var. Bütün sağlık ve polis ekiplerimizden Allah razı olsun. Çok ilgilendiler bizimle. Herhangi bir sıkıntı yok olan arabaya oldu" dedi.