Kartal'da İETT otobüsünde koltuk kavgası: kadınlar birbirine girdi

Kartal'da seyir halindeki İETT otobüsünde kadın yolcular arasında koltuk kavgası çıktı. Saç baş yolunan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kartal'da İETT otobüsünde koltuk kavgası: kadınlar birbirine girdi
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sina pırlanta
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Kartal’da seyir halindeki İETT otobüsünde kadın yolcular arasında koltuk kavgası çıktı. Saç baş yolunan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik- Kartal arasında çalışan KM33 hattındaki İETT Otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre göre 2 kadın yolcu arasında boş koltuk yüzünden tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. 2 kadın saç baş kavga ederken diğer yolcular araya girdi. Yolcuların kavga eden 2 kadın yolcuya ”Ayıp ayıp ikinizde bayansınız, lütfen ayrılın” demeleri dikkat çekti.

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