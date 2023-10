Kartal'da iki kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

TAKİP ET

Kartal’da iki kişinin sokak ortasında iki kişinin birbirlerini silahla vurarak yaraladıkları olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kartal’da Soğanlık Yeni Mahalle dün yaşanan olayda, iddiaya göre A.T. ve N.Ç. isimli şahıslar kafede yaşadıkları tartışmanın ardından sokak ortasında yaşanan arbedede birbirlerine ateş ederek birbirlerini yaraladılar. Yapılan araştırmalarda, silahlı şahısların yanında bulunan N.D.T. isimli şahsın, A.T. ve N.Ç. isimli akrabaları ile bir kafede oturdukları sırada, aralarında daha önceden alacak verecek meselesi olan A.T. ve N.Ç.’nin tartışmaya başladığı, bir önceki gün de telefonda tartıştıkları, olay günü yine alacak verecek meselesi üzerine tartışmanın büyüdüğü, N.Ç.’nin silahla A.T.’ye ateş ettiği, A.T.’nin de yine silahla karşılık verdiği ve 3 kişinin birbirine girdiği arbedede 2 şahsın da yaraladığı anlaşıldı.

Konu ile ilgili N.D.T. isimi şahsın tahkikat işlemleri, yaralı şahısların ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Silahlı arbede kamerada

İki kişinin birbirlerini silahla vurarak yaraladıkları kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıslardan biri karşısındakine silahla ateş ediyor, ateş edilen şahıs da silahını çıkarınca arbede yaşanıyor. Arbedede 2 kişi yaralanıyor.