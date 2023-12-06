Kartal'da kaza yapan araç takla attı: 1 yaralı
İstanbul Kartal'da park halindeki araca çarpan araç, takla atarak durabildi. Kazada yaralanan sürücünün vatandaşların yardımıyla araçtan çıktığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Kartal’da park halindeki araca çarpan araç, takla atarak durabildi. Kazada yaralanan sürücünün vatandaşların yardımıyla araçtan çıktığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Kartal ilçesi Turgut Özal Bulvarı Pendik istikametinde saat 14.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre 34 DAU 206 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sağ şeritte park halindeki 34 DKY 353 plakalı araca çarpıp takla attı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücüyü yan yatan araçtan çevredeki vatandaşlar kurtardı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.