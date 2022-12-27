Kartal'da kış aylarında ihtiyaç sahipleri unutulmadı

Kartal’da kış öncesi budanan ağaçlar yakacak olarak çuvallanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Yapılan bu işlem hem ağaçların israf olmasını önledi, hem de kışın yakacak desteği olarak ihtiyaç sahiplerinin ısınmasını sağladı.

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kış öncesi hazırlıklar çerçevesinde budanan ağaçlar, Kartal ‘da bulunan 150 aileye yakacak desteği olarak hazırlanıp gönderildi. Mart ayına kadar devam edecek uygulamada ihtiyaç sahiplerinin kış aylarında ısınması sağlanacak.

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Personeli Erdem Doğan,” Kartal Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak kış aylarında yaptığımız budamalar ile çıkan ağaçları burada biriktirdik. Bize ulaşan 150 haneye ağaçları kesip, çuvallayıp ihtiyaç sahibi ailelere gönderiyoruz. Bize ulaşan 150 aile var. Mart ayına kadar çalışmalarımız bu şekilde devam edecek” dedi.