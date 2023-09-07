Kartal'da korkutan yangın

Kartal’da 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralı olmadığı öğrenildi.

Olay 23.30 sularında Esentepe Mahallesi Evliya Çelebi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatı kısmında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralı bulunmadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.