Kartal'da milyonluk vurgun: Çaldığı ürünleri personele taşıttı

Kartal’da bir şahıs, çalıştığı iş yerine ait ürünleri çalarak farklı noktalarda bulunan firmalara satışını gerçekleştirdi. Çalıştığı firmada yönetici olarak görev yapan şüpheli, çaldığı ürünleri işletme personeline taşıttı. Şüpheli şahıs, sattığı ürünlerden elde ettiği yaklaşık 1 milyon Lira ile kayıplara karıştı. Şüphelinin depodan ürün çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz hafta Kartal’da meydana geldi. İddiaya göre, güvenlik sistemleri üzerine faaliyet gösteren bir şirkette yönetici olarak çalışan Mehmet K. isimli şahıs, belirli aralıklarla firma deposunda satışa hazır halde bekletilen güvenlik kameralarını çaldı. İçerisinde güvenlik kamerası bulunan kolileri çalan şüpheli, yerine boş kolileri bıraktı. Şüpheli, depodan çıkarttığı kolileri ise işletme sahibinin talebi olduğunu iddia ederek, firma personeline taşıttı, satışın yapılacağı adreslere göndertti. Şüpheli Mehmet K., çalarak satışını gerçekleştirdiği ürünlerden elde ettiği 1 milyon Lira’yla kayıplara karıştı. Mağdur işletme sahibiyse konuya ilişkin şikayetçi oldu.

“Boş kolileri yerine bırakıyor”

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafı Esat Delikanlı, “Şüpheli, uzunca bir süredir burada çalışıyordu. 50 bin Dolar değerinde ürün çaldığı söyleniyor. İşletme sahibi, bir süre sonra zarar tablosu ortaya çıkınca durumu anlıyor ve kayıtlara bakıyor. O şekilde bu durum ortaya çıkıyor. Bu ürünleri çalan şahıs, depodaki kolilerden dolularını alıyor, boş kolileri yerine bırakıyor. Umarım gereği yapılır, adalet yerini bulur” dedi.