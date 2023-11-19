Kartal'da otomobillerin üzerine ağaç devrildi

İstanbul Kartal’da araçların üzerine ağaç devrildi.

Frtına ve sağanak kentte hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kartal Çavuşoğlu Mahallesi Orgeneral Tekin Arıburun Caddesi üzerinde park halinde bulunan 34 EBG 229 plakalı otomobilin üzerine ağaç devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis caddeyi trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri otomobil ve yola devrilen ağacı kesti. Ekipler ön cam ve tavanında hasar oluşan otomobili kurtardıktan sonra ağacı parçalara ayırdı.

Ağaç dallarının yoldan kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı. Araç sahibi Edin Gül, "Ben olayın nasıl olduğunu görmedim de sadece haber verdiler bana. daha sonra ağacı arabanın üzerinde gördüm bu kadar tavanda hasar kaydı var değişmesi lazım"