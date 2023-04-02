Kartal’da park halindeki araç alevlere teslim oldu. Kullanılamaz hale gelen araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, Kartal Çavuşoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan 16 AYD 218 plakalı Lada marka araçtan henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı otomobile müdahale etmeye başladı. Ekiplerin müdahalesi sonrası aracı saran yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.