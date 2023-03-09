Kartal'da Siemens Vakfının mağdur üyelerinden 'hakkımızı verin' protestosu

1972 yılında Simko Ticaret ve Sanayi A.Ş ve Türk Siemens Kablo ve Elektrik Sanayi A.Ş ile Siemens AG’nin katkılarıyla kurulan vakfın üyeleri, haklarının gasp edildiği gerekçesiyle Kartal’da bulunan fabrika önünde protesto yaptı.

Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş Emekli ve Yardım Vakfı mağdurları, gasp edildiğini öne sürerek haklarını geri almak için, Kartal Çavuşoğlu’ndaki fabrikanın önünde pankartlı bir protesto gerçekleştirdi. Çok sayıda vakıf üyesinin katıldığı protestoda, vakfın 2007 yılından itibaren yönetim anlayışının değiştiği, sürdürülebilirliğinin engellendiği ve emekli maaşlarında arttırma yapılmadığı iddia edildi. 2013 yılında asgari ücretin 4 katı maaş aldıklarını ifade eden üyeler, bugün ise asgari ücretin yarısını alamadıklarını belirtti. Öte yandan vakıf mağdurlarının taşıdıkları pankart ve dövizlerde “Yönetimdeki 3 kişiye 60 emekli maaşı veriyorsunuz bize ise sıfır zam, hakkımızı verin”, “Zam yok, sağlık yok, siz neden varsınız?”, “Siemens vakfın emeği ve emeklisine saygısı yok, 0 zamma hayır”, “Zararımızı giderin, payımızı ödeyin”, “Dullar ve yetimler için üye olduk, vefasızlığınız için değil” şeklindeki yazılar slogan olarak da sık sık tekrarlandı.

“Emekliler olarak mağduruz”

30 yıl Siemens’te çalışarak emekli olan Oktay Üstündağ, “1972 yılında Siemens Türkiye şirketleri olarak çalışanlarının ilerde daha rahat etmeleri ve sosyal olarak yaşamlarını devam ettirmeleri için bir vakıf kuruldu. Bu vakıf ise ilerde emekli olanlara emekli maaşı ve özel sağlık gibi alanlarda çalışmalarda bulunacaktı. Uzun yıllar emekli olan olmadığı için toplanan paralar ile gayrimenkuller alındı. 2007 yılından itibaren gelen yönetimin stratejik kararları gereği bu gayrimenkuller elden çok cüzi miktarlara satıldı. 2012 yılından sonra işe alınan personeller vakıfa üye yapılmayarak vakıfın gelir kaynağı kesildi. Yönetim son 10 yıldır vakıfı yok etme ve emeklilerini mağdur etmek için hareket ediyor. Biz mağdur olan emekliler olarak bu duruma dur dermek için toplandık. Açıklamamız ile Türkiye kamuoyuna ve Almanya kamuoyuna sunmak istiyoruz” diye konuştu.