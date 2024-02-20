Kartal'da silahlı ve sopalı meydan kavgası kamerada

Kartal'da 2 grup arasında meydan kavgası çıktı. Silah ve sopaların konuştuğu kavgada bir kişi silahın kabzası ile karşı tarafa vurarak bayılttı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kartal'da silahlı ve sopalı meydan kavgası kamerada
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kartal’da 2 grup arasında meydan kavgası çıktı. Silah ve sopaların konuştuğu kavgada bir kişi silahın kabzası ile karşı tarafa vurarak bayılttı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kartal Soğanlık Mahallesinde geçtiğimiz Cumartesi günü saat 10.00 sıralarında 2 grup arasında kavga çıktı. Silah ve sopalarında olduğu kavgada gruplar birbirlerine girdi. Şahıslardan biri silahın kabzası ile karşı tarafın yüzüne vurdu. Yüzüne darbe alan kişi bayılarak yere düştü. Olaya dahil olan kadınlar kavgayı ayırmak isterken kenarda bulunan mahalleliler kavgayı izlemekle yetindi. O anları ise balkonda oturan bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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