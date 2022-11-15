Kartal'da sokağa süratli giren minibüs ortalığı savaş alanına çevirdi

Kartal’da güzergahı olmamasına rağmen süratli bir şekilde sokağa giren minibüs, park halinde bulunan 7 araca çarptı. Minibüsün çarptığı iki aracın savrulması sonucu bir evin bahçesinin duvarı yıkıldı. Duydukları gürültü ile sokağa inen mahalle sakinleri gördükleri manzara karşısında şoke oldu.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 22.45 sıralarında Kartal Yakacık Mahallesi’nde Pelit Sokakta meydana geldi. Vatandaşların iddiasına göre minibüs şoförü, güzergahı olmamasına rağmen sokağa hızlı girdi. Sokağa süratli giren minibüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybedip sokakta park halinde bulunan 7 araca çarptı. Mahalle sakinleri ise kazanın gürültüsüyle sokağa döküldü. Kazanın ardından sokağa dökülen mahalle sakinleri ve araç sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve tedbir amaçlı ambulans sevk edildi. Kazanın şiddetiyle mahalle savaş alanına dönerken 7 araçta ise maddi hasar oluştu. Minibüsün süratli çarpmasının etkisiyle evin önünde park halinde bulunan iki araç evin bahçe duvarını yıktı. Kazada hasar alan araçlar ise çekici yardımıyla otoparka çekilirken, mahalle sakinleri minibüs şoförünün uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu iddia etti.

Araç sahiplerinden Onur Karaman, ”Evimizde oturuyorduk büyük bir ses duyduk, balkonun camından bakınca park halinde olan aracımın yerinde olmadığını fark ettim. Aşağıya indik 7 araç perte çıktı. Şikayet de ediyoruz ama olmuyor. Bu yolda insan olsaydı hesabını kim verecek. 120 kilometre hızla mahalleye giriyorlar canın bedelini kim verecek, mağduruz. Hukuki süreç başlattık” dedi.

Bir diğer araç sahibi Muhammet Doğumtekin ise “Ben olay olduktan sonra geldim, hanım aradı. Geldiğimde 7 araç perte çıkmıştı. Aşağıda istenmeyen bir minibüs durağı var hep uyarıyoruz, şikayet de ediyoruz ’yavaş olun çocuklarımız var’ diye ama kimse dikkat etmiyor. Konu araç değil insan, burada ara sokakta 120 kilometre hız yapılmaz. Aracımı da satmıştım ama bu şekilde satamayacağım“ dedi.