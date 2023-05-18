Kartal'da su birikintisinden ötürü kontrolden çıkan araç takla attı

Kartal’da bir otomobil seyir halinde iken yoldaki su birikintisinden dolayı kontrolden çıkarak takla attı.

Olay TEM Sancaktepe Kartal bağlantı yolu Soğanlık mevkiinde saat 06.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 CCR 515 plakalı otomobil sürücü Mustafa Ergen seyir halindeyken yoldaki su birikintisinden dolayı kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanma yaşanmazken bağlantı yolu Kartal istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kazayı yapan sürücü Mustafa Ergen eşi ile birlikte işe gittiğini belirterek, ”Yoldaki su birikintisi aracımızın kaza yapmasına neden oldu. Hızımız az olduğu için canımızı zor kurtardık. Aracımız bariyerlere çarparak yan yattı. Buradaki yetkililer daha önce buradaki su birikintisinin daha önce birçok kazaya sebebiyet verdiğini söyledi” dedi

Aracın yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.