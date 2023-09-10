Kartal'da taksi ve motosiklet çarpıştığı kaza kamerada: 2 ağır yaralı

Kartal’da bir taksi ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 03.00 sıralarında Atalar Mahallesi Üsküdar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aynı yönden gelen 34 TEH 56 plakalı taksi ile 34 CLJ 678 plakalı motosiklet farklı yönlere dönecekken çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet üzerindeki Ö.Ç. ve V.C. yaralandı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.