Kartal'da taksimetre kavgasında yaralanan şoför: 'Soyunurum dedi, kafama telefonla vurdu'

İstanbul’un Kartal ilçesinde taksimetre ücretini fazla bulan müşteri ile şoför arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, yolun uzatıldığını düşünen müşteri, "Burada soyunurum" diyerek şoförün başına telefonla vurarak yaraladı.

Olay, 10 Kasım günü Kartal ilçesi Atalar Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre taksi şoförü İbrahim Kutsal, gitmek istediği yere götürmek üzere Meryem Çayırdere’yi aracına aldı. Bir süre sonra Çayırdere’yi gitmek istediği noktaya getirerek indirmeye hazırlanan Kutsal, Göztepe sapağını kaçırdığını ve bu yüzden 100 TL indirim yapacağını söyleyerek taksi ücretini bin 380 TL olarak belirtti. Ancak müşteri bu ücreti kabul etmedi. Kutsal bunun üzerine 80 TL daha indirim yaptığını söylemesinin üzerine Çayırdere ile arasında tartışma çıktı. Şoförün "Yol kapalı olduğu için bu güzergahtan geldim" açıklaması üzerine ikna olmayan Çayırdere, KADES’i aramasının ardından araçtan inmeye çalıştı. Şoför Kutsal ise kendisini "dur inme, polis gelecek" diyerek uyardı. Çayırdere bunun üzerine Kutsal’a "Burada soyunurum" dedi ve elindeki telefonla vurarak şoförü başından yaraladı.

Polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından taraflar birbirinden şikayetçi oldu.