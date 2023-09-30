Kartal'da ters yöne girip trafiği birbirine kattılar

Kartal’da etkili olan yağış sonrası direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol üzerindeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği yola devrildi. Oluşan yoğun trafikten kaçmak isteyen araç sürücüleri ise ters yöne girerek trafiği tehlikeye attı. O anlar dron ile görüntülendi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kartal Samandıra Bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol üzerindeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği yola devrildi. Yol trafiğe kapandı. Oluşan yoğun trafikten kaçmak isteyen araç sürücüleri ise ters yöne girerek ilerlemeye çalıştı. Sürücülerin hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attığı anlar dron ile görüntülendi.