Kartal'da üniversite öğrencilerine sıcak çorba ikramı

Kartal Belediyesi, öğrencileri soğuk kış günlerinde unutmadı. Okula veya işe yetişmeye çalışan öğrenci ve vatandaşlara güne sıcak ve güzel bir başlangıç yapabilmeleri için sıcak çorba ikramı yapıldı.

Kartal Belediyesi, Marmara Üniversitesi Cevizli yerleşkesi önünde hafta içi beş gün boyunca öğrenci ve işe yetişmeye çalışan vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunacak. Sabah saatlerinde öğrenci ve vatandaşlar soğuk kış aylarında ikram edilen sıcak çorbayla ile ısınacak. Kartal Belediyesi mobil çorba aracı ile sabah okula giden üniversite öğrencileri ve işe giden vatandaşlar için saat 08.00’da başlayıp 10.00’a kadar devam eden ücretsiz sıcak çorba ikramı ile öğrenci ve vatandaşlar güne sıcak çorba ile başlayacak.

Üniversite öğrencisi Berk Altın, “Kartal Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz. Öğrencilerin yanında olması çok güzel, Sabahları sıcak çorba çok güzel oluyor” dedi. Üniversite öğrencilerinden Bircan Pişkin, "Sabahları evden aceleyle çıktığımız için kahvaltı yapamıyoruz. Sıcak çorba ikramı faydalı oluyor. Öğrenciler için çok iyi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"Amacımız, gençlerimize destek olmak, herkesi bekliyoruz"

Aşevi sorumlusu Özlem Doğan, “Marmara Üniversitesi Mehmet Genç Külliyesinde Kartal Belediyesi olarak sıcak çorba dağıtımına başladık. Haftanın beş günü sabah 08.00 ile 10.00 arasında 750 ile 1000 kişi arasında sıcak çorba ikramımız olacak. Amacımız gençlerimize destek olmak herkesi bekliyoruz” dedi.