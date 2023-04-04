Kartal'da uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen çatı katına baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartal’da uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan bir evin çatı katına baskın düzenledi. İklimlendirme ve sera sistemi kurularak adeta uyuşturucu serasına çevrilen adreste yapılan aramada, kök halinde ve kurutulmuş olarak satışa hazır halde onlarca kilo marihuana ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı yapan şahıslara yönelik operasyon çerçevesinde Kartal’da 5 katlı bir binanın çatı katına baskın düzenledi. İklimlendirme ve sera sistemi kurulan evde yapılan aramada, kök halinde ve kurutulmuş satışa hazır halde onlarca kilo marihuana ele geçirildi. Baskında uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan ışıklandırma sistemi, kimyasal gübre ve havalandırma sistemi gibi çok sayıda teçhizat da ele geçirildi. Baskın yapılan çatı katında sera düzeneği kurarak uyuşturucu madde imalatı yaptığı belirlenen F. G. isimli şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.