Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Çocuk Onkoloji kliniğinde 8 ayda 370 hasta tedavi edildi

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi kliniği hizmet vermeye başladı. 8 ay içerisinde 370 hasta tedavi edilerek taburcu edilirken, 43 çocuk hastaya kanser tanısı konularak tedavilerine başlandığı öğrenildi. Kliniğin, çocukluk çağı kan ve kanser hastalıklarına tanı koyan ve tedavi eden alan olarak önem taşıdığı belirtildi.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi kliniği hizmet vermeye başladı. 2022 yılının Aralık ayında hizmet vermeye başlayan Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi kliniğinin 8 aylık süreçte klinikte 379 hastaya tetkik edildiği ve bu hastaların tedavi edilerek taburcu edildiği öğrenildi. Çocukluk çağı kan ve kanser hastalıklarına tanı koyarak tedavi eden ve bu alanda çalışmalar yapılan klinik, 8 aylık süreçte 43 çocuk hastaya kanser tanısı koyarak tedaviye başladı. Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi’nde uzman hekim Doç. Dr. Yılmaz Ay, İstanbul’da özellikle kanserli çocuk hastaların tanı ve tedavisinin izlenme açısından önemli olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tedavi ettiğimiz 400 hastamız oldu”

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Doç. Dr. Yılmaz Ay, “Kadromuzda 4 uzman hekimimiz var, güçlü bir kadromuz var. Bu kliniğinin kuruluş amacı, İstanbul’da özellikle kanserli çocuk hastaların tanı ve tedavisinin izlenme açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Yatak kapasitesiyle hastalarımız açıkta kalmayarak tanı ve tedavilerini yapma fırsatımız olacak. Bu niyetle çıktığımız yolda, klinik kuruluşundan sonra yatarak tedavi ettiğimiz 400 hastamız oldu. Tabi, aynı hastanın defalarca tekrar yatışları oluyor. Bu sayı o sebeple yüksek. Yeni tanı alan kanserli çocuk hastamız ise yaklaşık 45 civarında. Bunların içerisinde kanser olarak tanımladığımız çok farklı kanser tipleri var” dedi.

“Kanserli çocuk hastamız yaklaşık 45 civarında”

Doç. Dr. Ay, "Yeni tanı alan kanserli çocuk hastamız ise yaklaşık 45 civarında. Bunların içerisinde kanser olarak tanımladığımız çok farklı kanser tipleri var. Kısa süre içerisinde yatak kapasitemizi neredeyse tam kapasiteyle doldurduk ve hizmet veriyoruz. Hem de ilk hastalarımızın Kemoterapi tedavileri de sonuçlanmış oldu. İlk 2 hastamızın da tedavisi tamamlanıp sağlıklarına kavuştuklarını da söyleyebilirim. Kısa süre içerisinde çok şeyi başardığımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.