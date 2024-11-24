Kartal evinde Göztepe'ye 22 yıl sonra kaybetti
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Beşiktaş, rakibine evinde 22 yıl sonra kaybetti.
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Göztepe’yi ağırlayan Beşiktaş, rakibine evinde 22 yıl sonra kaybetti.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında sahasında karşılaştığı Göztepe’ye 4-2’lik skorla mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla İzmir ekibine evinde 22 yıl sonra yenildi. Karşılaşmanın ilk 9 dakikasında 2-0 öne geçen Kartal, İzmir ekibinin 12, 32 ve 82. ve 90+1. dakikalarındaki gollerine engel olamayınca sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.
Göztepe’ye İstanbul’da en son 2001-2002 sezonunda kaybeden Kartal, sonrasında oynadığı 6 lig müsabakadan da galip ayrılmıştı.