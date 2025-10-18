Kartal evinde ilk kez kaybetti

Beşiktaş, Gençlerbirliği mağlubiyetiyle bu sezon Süper Lig'de ilk iç saha mağlubiyetini yaşadı.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla sezonun ilk iç saha mağlubiyetini aldı. Ligde Tüpraş Stadyumu’nda 3 maça çıkan siyah-beyazlılar, Eyüpspor, RAMS Başakşehir ve Kocaelispor’a karşı üstünlük kurmayı başarmıştı.

Sergen Yalçın’ın öğrencileri, ligde bir sonraki iç saha müsabakasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.