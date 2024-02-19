Kartal, Fernando Santos ile 4 maçtır kaybetmiyor

Beşiktaş, teknik direktörü Fernando Santos ile çıktığı son 4 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Kartal, Fernando Santos ile 4 maçtır kaybetmiyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Beşiktaş, teknik direktörü Fernando Santos ile çıktığı son 4 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Konyaspor’u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, Fernando Santos yönetiminde çıktığı son 4 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Santos’un öğrencileri, bu süreçte Süper Lig’de Trabzonspor ve Konyaspor’u mağlup ederken, Kayserispor deplasmanından ise 1 puanla döndü. Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaştığı Antalyaspor’a karşı da üstünlük kurdu.

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