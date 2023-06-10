Kartal Kitap Fuarı, '7. Vedat Günyol Deneme Ödülleri'ne ev sahipliği yaptı

Kartal Belediyesi öncülüğünde Türkiye Yazarlar Sendikası, Türkiye PEN Yazarlar Derneği, Cumhuriyet Gazetesi, Kırmızı Kedi Yayınevi ve İstanbul Atatürk Lisesi Mezunları Vakfı’nın desteği ile bu yıl 7’ncisi düzenlenen Vedat Günyol Deneme ödüllerini kazananlar için Kartal Kitap Fuarı “KE” sahnesinde ödül töreni düzenlendi.

Deneme türünün edebiyatımızda özgün ve seçkin yazarlarından Vedat Günyol’un anısını yaşatmak ve onu yeni kuşaklara tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen Vedat Günyol Deneme Ödülleri’nin 7’ncisi, bu yıl 3. kez düzenlenen Kartal Kitap Fuarı’nda düzenlendi.

Ödül törenine Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Av. Celal Ülgen, Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) Başkanı Adnan Özyalçıner ile seçici ve yürütme kurulu üyeleri katıldı. Oldukça kalabalık bir izleyici topluluğunun da izlediği ödül töreninde Vedat Günyol Deneme Ödülü Seçici Kurulu’nun değerlendirerek ödüle layık gördüğü yazarlar, ödüllerine kavuştu.

Yazar Hürriyet Yaşar’ın “Şair Haydar Ergülen de olgun kıvrak bir Türkçeyle her biri bir kelime üstüne yazılmış bu kısacık denemelerinde sevdiği kelimelere sanki borcunu öderken, okurunu da kelimelerin kendisindeki çağrışımları arasında deneme dilinde keyifli gezintilere çıkartıyor.” ifadeleri ile gerekçeli kararını kaleme aldığı 7. Vedat Günyol Deneme Ödülünü, Haydar Ergülen, “Yayan Yapıldak” adlı kitabıyla kazandı.

Ödülü kendisine Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) Başkanı Adnan Özyalçıner takdim etti.

2 yazarın eşit oy alarak “Seçici Kurul Özel Ödülü” aldığı törende Tuğçe Isıyel; “Parçalı Bulutlu” kitabıyla, Özgür Taburoğlu ise “Anlatı Desenleri” isimli 4 ciltlik kitabıyla, Seçici Kurul Özel Ödülü’nü aldı. Kazanan isimler ödüllerini Av. Celal Ülgen, TYS Başkanı Adnan Özyalçıner ve Tahir Şilkan’ın elinden aldı.

Ödül töreninde Genç Deneme Yazarı Ödülünü, “Z Bakış” eseri ile kazanan Esila Ayık’a ödülünü ise yazar Hakan Unutmaz ve Aykut Sezgin takdim etti.

Bu yıl 7. kez verilen ödülleri Vedat Günyol Deneme Ödülü Seçici Kurulu değerlendirdi. 27 Temmuz 2022’de duyurulan ve 11 Kasım 2022 tarihine kadar 49 katılımcının eserlerini gönderdiği yarışmayı alfabetik sırayla şu isimlerden oluşan kurul değerlendirdi: Adem Uçar, Adnan Özyalçıner, Arif Kızılyalın, Celal Ülgen, Hakan Unutmaz, Halil İbrahim Özcan, Hürriyet Yaşar, Hüseyin Köse, Mazlum Çetinkaya, Rengin Cemiloğlu, Tahir Şilkan ve Uğur Kökden.