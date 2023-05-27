Kartal Kitap Fuarı 3. kez kapılarını açıyor

Kartal Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilecek “Kartal Kitap Fuarı”, 2 Haziran’da kapılarını açıyor. 11 Haziran akşamına kadar açık kalacak olan fuar, 100’e yakın seçkin yayınevi yanında, sanatla ilgili oluşumlar ve sivil toplum kuruluşlarına da ev sahipliği yapacak.

Söyleşilerin, kitap imza günlerinin, sahne performansları ve konserlerin yer alacağı fuar, açık havada gerçekleşmesi, butik konsepti taşıması anlamında da özgün nitelikler taşırken, Kartal Meydanı 3. kez fuarda yazarlar ile okuyucuları buluşturacak.

Kartal Kitap Fuarı’nda, bu yıl Nâzım Hikmet ve Uğur Mumcu gibi edebiyat dünyasının değerli isimleri adına da etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kitap ve edebiyatseverlerin yazarlarla buluştuğu ‘Kartal Kitap Fuarı’nın bu yılki onur konuğu, çocuk ve gençlik yazılarının saygın isimlerinden Gülten Dayıoğlu.

Edebiyatta 60. yılını kutlayan Dayıoğlu, yazma eylemi paralelinde, Türkiye’nin dört bir yanında okullar, sivil toplum örgütleri, çeşitli kültür kuruluşları ve belediyeler tarafından düzenlenen söyleşi ve imza günlerine katılarak, okuyucularıyla buluşmaya devam ediyor. Eserleri üniversitelerde (özellikle eğitim fakültelerinde) yüksek lisans ve doktora tezlerine konu olmaya devam ederken, yurt dışındaki işçi çocuklarının eğitim ve öğretim sorunları, ülkemizdeki ilköğretim düzenini irdeleyen araştırmaları, yazarı özgün kılan özellikler arasında geliyor.

Fuarın katılımcı yazarları ve şairleri arasında; İnci Aral, Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, Latife Tekin, Mine Söğüt, Faruk Duman, Altan Öymen, Onur Öymen, Emre Kongar, Mustafa Balbay, Banu Avar, Ercan Kesal, Nermin Yıldırım, Beşir Ayvazoğlu, Gürsel Korat, Tarık Tufan, Kaan Murat Yanık, Sinan Meydan, Hüsnü Arkan, Yaşar Seyman, Ayşe Yüksel, Zülal Kalkandelen, Menekşe Toprak, Türker Ertürk, Erol Mütercimler, Cemil Kılıç, Murat Ağırel, Timur Soykan, Aytunç Erkin, Barış Doster, Barış Yarkadaş, Gürkan Hacır, Sedef Kabaş, Özcan Mutlu, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Nilüfer Açıkalın, İsmail Biçer, Serkan Türk, Melih Yıldız, Sezgin Kaymaz, Barış İnce, Berna Durmaz, Şükrü Erbaş, Haydar Ergülen, Umay Umay, Nursel Duruel, Sadık Usta, Mehmet Fırat Pürselim, Fuat Sevimay, Sinan Akyüz, Kemal Varol, Sunay Akın, Adnan Özyalçıner, Necdet Neydim, Demet Ekmekçioğlu, Seray Şahinler, Gaye Boralıoğlu, Hasan Öztoprak, Ömür Kurt, Şermin Yaşar, Öner Ciravoğlu, Ayşe Övür, Doğu Yücel, Şükran Yücel, Elif Akpolat, Çiğdem Sezer, Pelin Özer, Gonca Özmen, Samet Karahasanoğlu ve daha birçok isim bulunuyor.